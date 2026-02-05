Auto fuori strada tra San Bonico e La Verza

Nella notte, i soccorritori sono intervenuti lungo la strada Fornari tra La Verza e San Bonico. Un’auto è uscita di strada e si è cappottata. Il conducente è stato portato in ospedale, ma le sue condizioni non sono ancora chiare. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze per mettere in sicurezza la zona e trasferire il ferito.

Intervento dei soccorritori nella notte lungo strada Fornari tra La Verza e San Bonico. Il conducente di un'auto, uscita di strada, è finito all'ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto vigili del fuoco, ambulanza della Croce bianca e autoinfermieristica del 118. Dinamica e cause al.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su San Bonico La Verza Grave incidente in via San Girolamo: auto finisce fuori strada, codice rosso per una ventenne Sbanda con l’auto e finisce fuori strada: 30enne in codice rosso al San Pio Una ragazza di 30 anni proveniente dalla provincia di Campobasso è stata trasportata in codice rosso al San Pio dopo aver perso il controllo dell’auto e finito fuori strada. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su San Bonico La Verza Argomenti discussi: Auto fuori strada tra San Bonico e La Verza; Casale Monferrato, auto fuori strada: ferito un giovane di 21 anni; Auto fuori strada nella notte a Castiglion Fiorentino: due persone restano incastrate nell'abitacolo; Torre di Santa Maria, auto fuori strada: feriti due giovani. Auto fuori strada e un tamponamento: due incidenti nella nebbia ieri sera a RoccabiancaDue incidenti si sono verificati ieri sera, a Roccabianca, lungo la strada provinciale 10 Parma – Cremona, tra le 19 e le 20.30. Sulla zona, in quel momento, gravava una fitta nebbia ed è molto probab ... gazzettadiparma.it Auto fuori strada tra San Bonico e La VerzaIntervento dei soccorritori nella notte lungo strada Fornari tra La Verza e San Bonico. Il conducente di un'auto, uscita di strada, è finito all'ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto ... ilpiacenza.it Prova di San Bonifacio (VR). Sagra di San Biagio dal 22/01 al 03/02/2026 in Tensostruttura riscaldata. Altro nei commenti. #provadisanbonifacio #sagradisanbiagio #verona #eventiverona #veronasocial #finesettimanaverona facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.