Dramma in autostrada autobus contro tir | ci sono tanti morti e feriti
Un incidente stradale di eccezionale gravità si è verificato nella giornata di sabato in Turchia, coinvolgendo un autobus di linea e un tir fermo sulla carreggiata. Il violento impatto ha provocato sette morti e undici feriti, secondoquanto comunicato dalle autorità locali nelle prime ore successive alla tragedia. L’episodio è avvenuto nella provincia sudorientale di Osmaniye, nei pressi del distretto di Bahce. Le prime ricostruzioni indicano che il camion si era arrestato sul margine della strada per lo scoppio di uno pneumatico. L’autobus, che trasportava lavoratori e passeggeri diretti a far visita ai familiari, avrebbe colpito il mezzo pesante in sosta senza riuscire a frenare in tempo Leggi anche: Ragazza scomparsa a 23 anni, poco fa la tragica notizia: il corpo trovato in fondo al lago Soccorsi immediati e prime indagini sulla tragedia. 🔗 Leggi su Tvzap.it
