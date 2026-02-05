Auto aziendale familiari alla guida | la legge non basta

Le aziende potranno continuare a usare le auto aziendali anche con i familiari al volante, ma ci sono regole precise da rispettare. Dal 2025, le novità fiscali chiariscono come gestire l’uso promiscuo e chi risponde in caso di multe. La legge non vieta esplicitamente di far guidare i familiari, ma aziende e assicurazioni hanno già stabilito limiti e responsabilità. La questione resta delicata e, con le nuove regole, si cerca di mettere ordine in un sistema che spesso si muoveva in modo poco chiaro.

Il Codice della strada non fa differenze: un’auto aziendale è. un’auto, e in quanto tale deve essere guidata da una persona con patente valida, essere coperta da una polizza Rc e rispettare le norme sulla circolazione stradale. Un’auto aziendale, Codice alla mano, può essere guidata da chiunque, familiari inclusi. A dettare le regole, nella pratica, sono principalmente due elementi: le prescrizioni dell’azienda che la concede al dipendente, indicate nella lettera di assegnazione della vettura, e le condizioni della polizza assicurativa, che può prevedere dei limiti di età per il conducente, esclusioni o rivalse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Auto aziendale, familiari alla guida: la legge non basta Approfondimenti su Auto Aziendale Il nuovo Esame di maturità alla luce del decreto-legge n.127/2025, convertito in legge n.164/2025. Guida completa per Dirigenti Il nuovo esame di maturità si avvicina e cambierà molto rispetto al passato. Auto fuori strada, morta la donna alla guida Un incidente stradale fatale si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 13 dicembre, a La Salute, nel territorio di San Stino di Livenza. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Auto Aziendale Argomenti discussi: Le migliori 10 auto del segmento D; ISP: Novità busta paga di Gennaio; Ricchi di famiglia, poveri di idee; Le Novità Normative della Settimana dal 19 al 25 gennaio 2026. Usa il furgone aziendale per spostare bici e lavatrice: lavoratore licenziatoIl caso trattato al Tribunale di Roma: aveva chiesto il permesso di tenere il mezzo per tornare a casa, ma è stato pizzicato (causa avaria) a chilometri di ... repubblica.it Auto aziendali, vulnerabili, bonus frigo: via libera della Camera alla fiducia sul decreto bollette. Ecco le novitàIl bonus elettrodomestici non sarà più con il click day. Tutele graduali per i vulnerabili anche nel 2027. Salvataggio dalla nuova tassazione dei fringe benefit per le auto aziendali ordinate entro il ... ilsole24ore.com Prezzo € 38.900 – IVA esposta BMW X1 1.8 d M Sport Cambio automatico – Auto aziendale BMW 15.000 km – Immatricolazione 08/2024 Vettura pari al nuovo, curata in ogni dettaglio. Prezzo non trattabile. Per informazioni: 347 7546186 verauto.net facebook Brindisi, «il dipendente 118 andava in giro con l'auto aziendale»: a processo un 51enne x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.