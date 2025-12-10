Sangue nel panificio Litigano al lavoro | coltellata al collega

Un diverbio tra colleghi in un panificio si è trasformato in un episodio violento, culminato con una coltellata. La lite, iniziata per motivi banali, ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e al ricovero della vittima, mentre l’aggressore è stato arrestato e portato in carcere.

E’ cominciato come un diverbio, per motivi futili. E’ finito con una coltellata: la vittima ricoverata in ospedale con una ferita in pieno volto, l’aggressore portato nel carcere di Massa. Il dramma l’altra notte in un noto panificio di una piccola frazione del Comune di Fivizzano, attraversato dalla statale 63 del Cerreto. Protagonisti due compagni di lavoro che, come ogni notte, si sono ritrovati fianco a fianco per portare a termine la produzione. Tra di loro è cominciato un diverbio, uno scontro verbale per ragioni da acccertare, che è degenerato fino a concludersi un uno dei fornai accoltellato e l’altro arrestato, entrambi di origini straniere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

