Mercatino di Natale | Aiuto attacco islamista! Cosa succede

Nelle ultime ore, in Germania, è stato sventato un attentato islamista contro un mercatino di Natale. L'intervento tempestivo ha evitato una possibile strage, mantenendo alta la tensione sulla sicurezza durante le festività. Un'operazione silenziosa ha impedito che l'attacco si concretizzasse, evidenziando l'importanza della vigilanza in momenti di grande aggregazione.

È un’operazione silenziosa, chiusa prima che potesse trasformarsi in una strage, quella che nelle ultime ore ha portato allo sventato attentato islamista in Germania contro un mercatino di Natale. Un progetto rimasto allo stadio preparatorio, ma considerato estremamente concreto dagli investigatori, che ha fatto scattare arresti e misure cautelari nella Bassa Baviera, a pochi giorni dalle festività. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’obiettivo era una fiera natalizia nell’area di Dingolfing-Landau, da colpire con un veicolo lanciato contro la folla, una modalità già tristemente nota e ritenuta ad alto impatto letale. Thesocialpost.it Germania, aventato attacco a mercatino di Natale - Le autorità tedesche hanno annunciato l'arresto di cinque uomini sospettati di aver pianificato un attacco di ispirazione islamista con veicoli contro un mercatino di Natale. rainews.it

Germania, sventato piano di attacco a un mercatino di Natale in Baviera - Le autorità tedesche hanno annunciato l'arresto di cinque uomini sospettati di aver pianificato un attacco con veicoli di ispirazione islamista contro un mercatino di Natale. msn.com

Germania, sventato piano di attacco a un mercatino di Natale in Baviera. Arrestati 5 sospetti, organizzavano una azione con veicoli di ispirazione islamista #ANSA - facebook.com facebook

