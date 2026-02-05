Ats Brianza 21 posti di lavoro | come candidarsi

Ats Brianza apre 21 posti di lavoro con tre concorsi pubblici e un avviso di supplenza. Le candidature sono già aperte e i posti disponibili riguardano diverse figure professionali. Chi è interessato può inviare la domanda seguendo le istruzioni pubblicate sul sito ufficiale dell’azienda sanitaria. È un’opportunità concreta per chi cerca un impiego stabile nel settore sanitario della zona.

L'agenzia territoriale cerca personale con tre concorsi pubblici e un avviso di supplenza. Scadenze tra il 12 febbraio e il 1 marzo Sono 21 le opportunità di lavoro messe a disposizione da Ats Brianza attraverso tre concorsi pubblici e un avviso di supplenza per incarico a tempo determinato. L'agenzia di tutela della salute del territorio brianzolo cerca tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, collaboratori amministrativi professionali, assistenti sanitari e un dirigente delle professioni sanitarie. Tutte le posizioni dei concorsi pubblici sono a tempo pieno e indeterminato.

