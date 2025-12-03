Inter Venezia streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Coppa Italia

Inter Venezia streaming live, tv e probabili formazioni della partita di Coppa Italia. INTER VENEZIA STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 21 Inter e Venezia scendono in campo allo stadio San Siro di Milano per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026. Dove vedere Inter Venezia in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La finale di Coppa Italia tra Inter e Venezia sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Italia 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Inter Venezia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia

Contenuti che potrebbero interessarti

2^ giornata degli ottavi di Coppa Italia ? 15.00 Atalanta-Genoa 18.00 Napoli-Cagliari 21.00 Inter-Venezia Tutte le sfide le potete seguire su Italia1 e noi ci vediamo al termine di ogni gara con Coppa Italia Live . #CoppaItalia #mediaset @sportmed Vai su Facebook

Inter-Venezia, dove vederla in tv (in chiaro). Chivu fa turnover - L'incrocio pericoloso ai quarti di finale Vai su X

Inter-Venezia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - I nerazzurri di Cristian Chivu ospitano al Meazza i lagunari di Giovanni Stroppa negli ottavi del trofeo nazionale. Segnala tuttosport.com

Inter-Venezia: diretta live e risultato in tempo reale - Venezia di Mercoledì 3 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Da calciomagazine.net

Dove vedere Inter-Venezia, diretta tv e streaming del match - Venezia sarà visibile in forma completamente gratuita anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity: basterà infatti registrarsi sul portale e selezionare l’evento desiderato ... Secondo passioneinter.com

Diretta Inter-Venezia: probabili formazioni, orario, info tv e streaming - L'Inter contro il Venezia agli ottavi di finale di Coppa Italia. Scrive milano.cityrumors.it

Dove vedere Inter-Venezia in diretta tv e streaming? - Come guardare la partita di Coppa Italia tra Inter e Venezia: il canale e le formazioni sull'esordio della squadra di Chivu nel torneo, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming ... Si legge su goal.com

Inter-Venezia di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Questa sera alle 21:00 a San Siro in diretta in chiaro su Italia 1 in TV e su Infinity in streaming si gioca Inter- Riporta fanpage.it