Juve Udinese Coppa Italia LIVE | l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium le ultime sulle scelte di Spalletti

di Marco Baridon Juve Udinese Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per gli ottavi di finale 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Comincia il cammino in Coppa Italia della Juve. I bianconeri tagliano i nastri di partenza dagli ottavi di finale, affrontando l’Udinese tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Udinese Coppa Italia 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Udinese Coppa Italia 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Juve Udinese Coppa Italia: il pre-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Udinese Coppa Italia LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime sulle scelte di Spalletti

News recenti che potrebbero piacerti

Dopo la #Champions e la #SerieA, la #Juve di #Spalletti mira al tris vincente con un trionfo anche in #CoppaItalia. L'#Udinese ribalterà i precedenti o la Vecchia Signora continuerà a macinare successi? - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Udinese, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia #SkySport #CoppaItalia Vai su X

Juventus-Udinese: dove vederla in chiaro, orario e probabili formazioni degli ottavi di Coppa Italia - La Juventus è tornata a vincere anche in campionato e nella vittoria contro il Cagliari la grande notizia per Spalletti è stata anche quella del ritorno al gol di Kenan Yildiz che ... ilmessaggero.it scrive

Pagina 1 | Coppa Italia, Juve-Udinese: dove vederla in tv e orario, Mediaset o Rai - La squadra di Spalletti, orfana di Dusan Vlahovic, fa il suo esordio in questa edizione del torneo contro l'undici di Runjaic: le probabili scelte dei due allenatori ... Come scrive msn.com

Juventus-Udinese di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Udinese sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Mediaset, precisamente su Italia 1, al numero 6 del Digitale Terrestre. fanpage.it scrive

Coppa Italia, le partite di oggi: Juventus-Udinese, orario e dove vederla in tv e in streaming - Coppa Italia 2025/2026: orari, programmazione e dove vedere tutte le partite in diretta TV e streaming. Riporta sport.virgilio.it

Juventus-Udinese: probabili formazioni, statistiche, precedenti, orario, dove vederla in tv e streaming - I friulani di Kosta Runjaic arrivano invece dopo aver superato Carrarese (2- Riporta eurosport.it

Coppa Italia, Juventus-Udinese: probabili formazioni e dove vedere la partita in tv - Udinese: probabili formazioni e dove vedere la partita in tv oggi 2 dicembre 2025 ore 21. Riporta sportpaper.it