Juve Udinese Coppa Italia 1-0 LIVE | inizia la ripresa allo Stadium

di Andrea Bargione Juve Udinese Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per gli ottavi di finale 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Comincia il  cammino in Coppa Italia  della Juve. I bianconeri tagliano i nastri di partenza dagli  ottavi di finale, affrontando  l’Udinese  tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Udinese Coppa Italia 1-0: sintesi e moviola. 49? JUVE IN ATTACCO! – Bianconeri che restano in avanti pericolosamente e provano a creare in due occasioni ravvicinate: Miretti però in entrambe le occasione e impreciso e non trova il colpo giusto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

