Juve Udinese Coppa Italia 1-0 LIVE | inizia la ripresa allo Stadium

di Andrea Bargione Juve Udinese Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per gli ottavi di finale 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Comincia il cammino in Coppa Italia della Juve. I bianconeri tagliano i nastri di partenza dagli ottavi di finale, affrontando l’Udinese tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Udinese Coppa Italia 1-0: sintesi e moviola. 49? JUVE IN ATTACCO! – Bianconeri che restano in avanti pericolosamente e provano a creare in due occasioni ravvicinate: Miretti però in entrambe le occasione e impreciso e non trova il colpo giusto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Udinese Coppa Italia 1-0 LIVE: inizia la ripresa allo Stadium

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Calcio, Coppa Italia: ottavi di finale. Dopo 45' Juventus-Udinese 1-0 su autorete: chi vince si prende i quarti. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/12/la-coppa-chiama-lallianz-risponde-juventus-udinese-chi-si-prende-i-quarti- - facebook.com Vai su Facebook

#Juve-Udinese, #Inter, Vlahovic e Ligue 1: le ultimissime Vai su X

Juve-Udinese, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale. Sfortunato Palma, gol e fuorigioco "fantasma" di David - La squadra di Luciano Spalletti, dopo la vittoria in Champions sul Bodo e poi quella in campionato sul Caglia ... Da tuttosport.com

Pagina 1 | Coppa Italia, Juve-Udinese: dove vederla in tv e orario, Mediaset o Rai - La squadra di Spalletti, orfana di Dusan Vlahovic, fa il suo esordio in questa edizione del torneo contro l'undici di Runjaic: le scelte dei due allenatori ... Scrive msn.com

Juventus-Udinese di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali - Udinese sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Mediaset, precisamente su Italia 1, al numero 6 del Digitale Terrestre. Secondo fanpage.it

Coppa Italia: in campo Juventus-Udinese 1-0 DIRETTA e FOTO - La Juventus inizia l'avventura stagionale in Coppa Italia, la sfida contro l'Udinese sarà la prima di una lunga serie senza Dusan Vlahovic. ansa.it scrive

Juventus-Udinese, dove vedere in tv e streaming, formazioni, orario e l'incrocio dei quarti di Coppa Italia - Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Giampaolo Pazzini, Alessio Tacchinardi, ... Come scrive affaritaliani.it

DIRETTA Coppa Italia, Juventus-Udinese 1-0 | Squadre al riposo! LIVE - Udinese è la prima partita degli ottavi di finale della Coppa Italia: formazioni ufficiali e cronaca live ... Da calciomercato.it