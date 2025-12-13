Atalanta Cagliari LIVE 1-0 | Scamacca! Vantaggio Dea

Segui live la sfida tra Atalanta e Cagliari, valida per la 15ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su risultato, cronaca e protagonisti. La partita si gioca alla New Balance Arena di Bergamo e vede la Dea in vantaggio grazie a un gol di Scamacca. Restate sintonizzati per tutte le ultime novità dal match.

Atalanta Cagliari: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del match della New Balance Arena di Bergamo, valido per la 15a giornata di Serie A Alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo scende in campo Atalanta Cagliari, match valido per la 15ª giornata di Serie A 20252026. Una sfida importante per entrambe le squadre, con . Calcionews24.com Atalanta-Cagliari live 1-0: Scamacca la sblocca subito! - Segui LIVE la sfida tra Atalanta e Cagliari valida per la 15esima giornata di Serie A ... msn.com

Serie A: Atalanta-Cagliari 1-0 DIRETTA e FOTO - Cagliari e Atalanta di fronte e Bergamo con il morale a mille: i rossoblù hanno battuto la Roma in campionato, i nerazzurri il Chelsea in Champions. ansa.it

#Atalanta 1-0 #Cagliari : Gianluca Scamacca! #AtalantaCagliari #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Le scelte ufficiali di Palladino e Pisacane per il match tra Atalanta e Cagliari - facebook.com facebook

© Calcionews24.com - Atalanta Cagliari LIVE 1-0: Scamacca! Vantaggio Dea

Live ATALANTA-CAGLIARI - SERIE A

Video Live ATALANTA-CAGLIARI - SERIE A Video Live ATALANTA-CAGLIARI - SERIE A