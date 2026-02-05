Atalanta Juve 1-0 LIVE | gol di Scamacca!

L’Atalanta batte la Juventus 1-0 alla New Balance Arena e si prende il passaggio alle semifinali di Coppa Italia. La partita si è decisa con un gol di Scamacca, che ha trovato la rete decisiva nel primo tempo. La Juventus ha cercato di reagire, ma non è riuscita a trovare il pareggio. I bergamaschi hanno giocato con determinazione, portando a casa un risultato importante.

