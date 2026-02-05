Assinter indica nelle in-house regionali i driver della trasformazione digitale nazionale

Il mercato ICT italiano sta attraversando una fase di trasformazione. Secondo i dati di Assinter, le aziende pubbliche e private stanno puntando sempre di più sulle in-house regionali per guidare questa rivoluzione digitale. Mentre l’adozione dell’intelligenza artificiale cresce, restano ancora molte sfide da affrontare, soprattutto sul fronte delle competenze digitali. La strada verso una vera innovazione passa anche dalla formazione e dall’investimento in queste risorse.

Roma, 4 feb. (AdnkronosLabitalia) - Il mercato Ict italiano si trova di fronte a una sfida cruciale: mentre l'adozione dell'intelligenza artificiale nelle imprese con almeno 10 addetti è cresciuta dal 5% all'8,2% nel 2024 e del 16,4% nel 2025, persiste un preoccupante gap di competenze digitali che rischia di compromettere la competitività del Paese. Un divario che emerge con forza anche ai livelli istituzionali, dove la comprensione delle tecnologie emergenti risulta spesso carente rispetto alle sfide che il sistema Italia deve affrontare. In questo contesto si inserisce la nuova strategia di Assinter Italia, l'associazione che rappresenta le società Ict in-house regionali e nazionali, guidata dal neo-presidente Pier Paolo Greco.

