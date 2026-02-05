Assalto al bancomat di Montemesola cinque arrestati nella notte

Nella notte i carabinieri di Taranto hanno arrestato cinque persone coinvolte in un tentativo di assalto a un bancomat a Montemesola. Gli investigatori sono intervenuti su disposizione della pm Francesca Colaci. La scena si è svolta in modo rapido e senza incidenti.

Tarantini Time Quotidiano Parte da Montemesola uno degli episodi al centro dell’inchiesta che nella notte ha portato al fermo di cinque persone da parte del nucleo investigativo dei carabinieri di Taranto, su disposizione della pm Francesca Colaci. L’indagine riguarda una sequenza di assalti ai bancomat compiuti con ordigni artigianali. Tra i destinatari dei provvedimenti un 46enne di Bari, un 20enne di Palagiano, un 21enne di Massafra, un 20enne e un 28enne di Grumo Appula. Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza, gli indagati avrebbero agito in concorso, insieme ad altri soggetti non ancora identificati, realizzando furti pluriaggravati ai danni di istituti di credito mediante la deflagrazione degli sportelli automatici con le cosiddette “marmotte”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Assalto al bancomat di Montemesola, cinque arrestati nella notte Approfondimenti su Montemesola Assalto Montemesola, assalto al bancomat, banda di criminali fugge col bottino Esplosione nella notte a Palagonia, assalto al bancomat Unicredit Nella notte a Palagonia, una banda criminale ha fatto esplodere un bancomat presso la filiale di Unicredit, riuscendo a portare via la cassaforte esterna. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Montemesola Assalto Argomenti discussi: Bomba al bancomat, c’è un indagato per il colpo al Banco di Sardegna – Ecco chi è; Assalto al bancomat: banditi in azione a Margherita di Savoia, il boato nella notte; Quelli della marmotta non si fermano: due esplosioni nel cuore della notte; Assalto con esplosivo al bancomat Mps di Giovinazzo: danni anche ad auto in sosta. Ancora un assalto al bancomat in provincia di Napoli, banditi in fuga con l’ATMNuovo assalto a un bancomat in provincia di Napoli. Questa mattina i carabinieri della Stazione di Agerola sono intervenuti ... internapoli.it Assalto ai bancomat: smantellata la banda della marmotta, 5 fermi tra Puglia e CampaniaTaranto – Un'operazione con una struttura militare, controlli accurati e impiego di esplosivi di alta potenza. cronachedellacampania.it Agerola, assalto al bancomat di Viale della Vittoria: portato via l'Atm facebook Assalto al bancomat a Pomigliano d'Arco: forte esplosione, locali devastati - Nel mirino la Bnl di via Passariello. L'ennesimo episodio delle ultime settimane. I ladri non sono riusciti a impadronirsi della refurtiva @TgrRai x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.