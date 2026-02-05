Il 2026 si apre con molte incognite per l’artigianato modenese. La metà delle aziende non aumenta gli investimenti, frenata dall’incertezza economica. Le imprese vivono un momento di luci e ombre, con segnali contrastanti che rendono difficile pianificare il futuro. La ripresa sembra ancora lontana, e le imprese sono attente a ogni mossa.

Per l’economia modenese il 2026 è "un anno caratterizzato ancora da grande incertezza e con un contesto distinto da segnali contrastanti", che comunque frenano gli investimenti. Secondo un’indagine su un campione di imprese associate, il sentiment degli imprenditori per il primo semestre del 2026 rimane "pessimista, con saldo negativo tra chi si aspetta una crescita e chi si attende un calo degli ordini di 20,3 punti nella provincia modenese". Nei primi nove mesi del 2025 sono calati anche gli investimenti previsti dalle imprese: nel territorio modenese il 50,5% degli imprenditori ha annullato, rimandato o ridotto gli investimenti in previsione, mentre il 25,9% è riuscito a realizzare gli quelli in programma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Artigianato tra luci e ombre. Anno di grande incertezza. Il 50% delle aziende non investe

