Intera famiglia sterminata dal monossido di carbonio a Lucca | morti mamma padre e figli di 15 e 22 anni

Una famiglia di 4 persone è stata sterminata da una fuga di monossido di carbonio a Porcari (Lucca). Sono deceduti un uomo di 48 anni, sua moglie di 43 e i due figli di 22 e 15 anni. Salvo invece uno zio, arrivato sul posto perché preoccupato dal fatto che nessuno rispondesse al telefono.🔗 Leggi su Fanpage.it

