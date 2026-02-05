L’ingegneria di oggi non può limitarsi a costruire grandi opere. Secondo il sindaco Di Amato, serve anche un approccio culturale. In un momento di transizione energetica, gli ingegneri devono essere più che tecnici: devono portare una visione umanista. È questa l’idea che il primo cittadino ha portato avanti, sottolineando la necessità di un legame più forte tra tecnologia e cultura.

"Noi crediamo molto nell'ingegnere umanista, che oltre a creare grandi opere, noi in grandi impianti oggi nella transizione energetica, ha necessità di un approccio culturale. L'idea di coniugare la cultura in un'iniziativa come la raccolta delle opere di un grande artista come Cy Twombly, aiuta noi stessi ad interpretare quello che l'artista ha realizzato in chiave ingegneristica come i romani. Le opere dei romani di quegli anni avevano anche un'attenzione alla persona molto alta". Lo ha dichiarato Fabrizio Di Amato, presidente e fondatore di Maire, intervenendo alla presentazione della raccolta di libri "Cy Twombly" dell’artista statunitense Edwin Parker Jr, noto come Cy Twombly, edito da Electa con il sostegno di Maire alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arte, Di Amato (Maire): "L'ingegneria oggi deve avere un approccio anche culturale"

