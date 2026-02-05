Viola gli arresti domiciliari e lo trovano al centro commerciale | denunciato 34enne

I carabinieri hanno sorpreso un 34enne di Paternò che era uscito dalla sua casa nonostante gli arresti domiciliari. Lo hanno trovato al centro commerciale e lo hanno denunciato per evasione. L’uomo, già sotto controllo, ora dovrà rispondere di aver violato le restrizioni imposte dalla legge.

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò hanno denunciato per il reato di evasione, un 34enne, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione a Paternò.

