Apre l’Hub inclusivo per la comunità

A Baranzate, l’ex chiosco bar di piazza Falcone si trasforma in un nuovo punto di incontro. Dopo i lavori di ristrutturazione, l’Hub Rica apre le porte a cittadini, famiglie e associazioni. Ora il locale diventa un laboratorio di comunità, uno spazio dedicato a incontri e iniziative condivise.

Seconda vita per l’ex chiosco bar di piazza Falcone. Nei giorni scorsi, conclusi i lavori di sistemazione, è stato aperto l’ Hub Rica di Baranzate, un nuovo laboratorio di comunità per cittadini, famiglie e associazioni. "È uno spazio aperto a tutti, gestito dal Consorzio Sir-Solidarietà in Rete, che ha come obiettivo quello di co-progettare, insieme alle istituzioni, associazioni e singoli cittadini, laboratori, eventi, incontri e mostre. Tutte iniziative gratuite e accessibili che hanno come obiettivi favorire l’aggregazione e la partecipazione attiva di tutta la comunità - dichiara il sindaco Luca Elia (nella foto) - per esempio uno dei primi eventi che abbiamo organizzato in questi giorni è stato il laboratorio per le persone anziane su come tenere allenata la mente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

