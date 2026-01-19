?Antonella Clerici a Carlo Conti | Rallentare? Piano piano vediamo Amicizia e festeggiamenti per le 1000 puntate di È sempre mezzogiorno

Antonella Clerici e Carlo Conti condividono un momento di festa per le 1000 puntate di

È un traguardo che pochi conduttori possono vantare: 1000 puntate di “È sempre mezzogiorno”, un successo televisivo che ha conquistato milioni di spettatori. E proprio in occasione di questo momento speciale, Antonella Clerici ha ricevuto una sorpresa inattesa, live in diretta: un collegamento telefonico con Carlo Conti, suo grande amico e collega storico. «Quando hai fatto la prima puntata ti ho fatto l’in bocca al lupo – ha detto Conti – e ci tenevo a festeggiarti anche oggi». La risposta di Antonella ha svelato un lato più intimo della conduttrice: «Io e Carlo non parliamo mai di televisione, ma sempre di cose della vita, del fatto che vogliamo rallentare, lui dice "io l'ho fatto, tu no"», ha confessato con il sorriso. 🔗 Leggi su Leggo.it

