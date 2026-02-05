Anief rafforza la presenza ad Arezzo con la dirigente sindacale Valentina Restifo

Il sindacato Anief rafforza la propria presenza ad Arezzo con l’ingresso di Valentina Restifo, dirigente sindacale e vice presidente provinciale. Restifo si impegnerà per sostenere il personale scolastico, portando la propria esperienza sul territorio.

Il sindacato Anief rafforza la propria presenza sul territorio aretino con l’ingresso della dirigente sindacale Valentina Restifo, vice presidente provinciale Anief, che metterà la propria esperienza e competenza al servizio del personale della scuola. La collaboratrice riceverà personalmente ogni giovedì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la sede Anief situata nei locali della Confartigianato di Arezzo, in via Tiziano 26, piano -1, offrendo supporto, consulenza e ascolto a docenti, personale Ata e aspiranti interessati alle attività sindacali. Con l’arrivo della professoressa Valentina Restifo, Anief conferma il proprio impegno a tutela dei diritti dei lavoratori dell’istruzione, puntando su competenza, prossimità e dialogo continuo con la comunità scolastica aretina.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Arezzo Scuola

Ultime notizie su Arezzo Scuola

