Angri furto nella chiesa di Piazza Annunziata | colpo nella notte

Durante la notte, dei ladri sono entrati nella chiesa di Piazza Annunziata ad Angri. Hanno forzato una porta e si sono portati via alcuni oggetti. La scoperta è stata fatta al mattino, quando i fedeli sono arrivati per la messa. La polizia sta indagando per capire chi siano i responsabili.

Ancora un episodio legato ai furti nell'Agro nocerino-sarnese. Nelle ultime ore, ignoti avrebbero preso di mira un luogo di culto nel centro cittadino, mettendo a segno un colpo approfittando delle ore notturne. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero riusciti a introdursi nella chiesa di Piazza Annunziata, portando via diversi oggetti. Al momento il danno è in corso di quantificazione. L'episodio si inserisce in una scia di segnalazioni che, nelle ultime settimane, ha riguardato anche altri luoghi sacri dell'area. Denunce e segnalazioni. Il raid è stato segnalato alle forze dell'ordine.

