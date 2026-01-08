Comicità riflessione e ironia | Angelo Pintus al PalaPrometeo con Nabana
Angelo Pintus presenta “Nabana”, il suo nuovo spettacolo in scena al PalaPrometeo di Ancona. Con un mix di comicità, riflessione e ironia, Pintus offre uno spettacolo che invita a sorridere e riflettere, mantenendo il suo caratteristico stile. Un’occasione per apprezzare un artista noto per la sua capacità di intrattenere e stimolare il pubblico con autenticità e semplicità.
ANCONA – Angelo Pintus torna sul palco con “Nabana”, il nuovo spettacolo che mescola comicità, riflessione e il suo inconfondibile stile ironico. Tra risate e momenti di verità, l’artista accompagna il pubblico in un viaggio divertente e intelligente attraverso la vita quotidiana, le relazioni e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
