Andreuccetti si ribella | Il governo ci ripensi

Il Comune di Borgo a Mozzano si sta ribellando contro le decisioni del governo. L’amministrazione locale chiede di riconsiderare la perdita dello status di Comune montano, che rischia di essere revocato. La situazione è tesa e il sindaco ha già annunciato che farà sentire la sua voce fino all’ultimo momento.

Il Comune di Borgo a Mozzano rischia di non essere più Comune montano: unico in tutta la Valle del Serchio. Sarebbe questa, in estrema sintesi, la conseguenza della nuova proposta di legge del Governo riguardante la classificazione dei comuni montani. Il sindaco di Borgo a Mozzano ritiene questa ipotesi "inaccettabile" e spiega: "Con la nuova proposta di legge del Governo sulla classificazione dei Comuni montani, anche il nostro verrebbe escluso dal riconoscimento di Comune montano. Una scelta grave, miope e profondamente sbagliata. Questa norma riduce la montagna a due numeri freddi: altitudine e pendenza.

