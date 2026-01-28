Referendum | Schlein ' no voto ai fuori sede furto di democrazia il governo ci ripensi'

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, torna ad attaccare il governo sulla questione del voto dei fuori sede. In un’intervista, definisce il divieto di voto nelle città di residenza una vera e propria perdita di democrazia. Schlein chiede al governo di fare marcia indietro, ritenendo ingiusto impedire a migliaia di italiani di esprimersi alle urne. La polemica si accende in vista del referendum di fine mese.

Roma, 28 gen (Adnkronos) - Il no al voto per i fuori sede al referendum "è un furto di democrazia. Chiedo al governo di ripensarci". Lo ha detto Elly Schlein al Tg3. 🔗 Leggi su Iltempo.it

