Una rapina si è verificata di notte vicino alla stazione di Lecco. Marco Beretta, il titolare del Bar Manzoni, stava tornando a casa dopo il lavoro quando è stato seguito e aggredito. La scena si è svolta tra via Cavour e il sottopasso ferroviario fino a via Balicco. Beretta ha raccontato di aver riconosciuto il pericolo troppo tardi, quando ormai era troppo tardi. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Rapinato a due passi dalla stazione di Lecco mentre rientra a casa dal lavoro nella notte. E' successo a Marco Beretta detto “Berri”, titolare del Bar Manzoni, seguito in centro città lungo via Cavour e poi nel sottopasso ferroviario fino in via Balicco. Proprio qui il malvivente ha spintonato il barista buttandolo a terra per poi rubargli portafoglio e telefono. Un grave episodio, che segue altri già avvenuti in quella che è ormai da tempo una delle zone più a rischio della città, quella intorno alla stazione ferroviaria appunto. Il rapinatore sarebbe un uomo straniero intorno ai 30 anni.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Lecco Stazione

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lecco Stazione

Argomenti discussi: Ancora paura in zona stazione: barista rapinato mentre rientra a casa nella notte; Accoltellamento e aggressione: paura tra piazza Verdi e piazza Aldrovandi; Frana a Niscemi: pioggia boati e paura, la collina scivola ancora; Rapina in zona universitaria a due giovani spagnoli: arrestato uno dei responsabili.

Ancora 20 centimetri di neve Paura per le strade ghiacciatePioggia, neve, ghiaccio e rischio gelicidio. Sono gli effetti del forte maltempo che da lunedì pomeriggio ha colpito la fascia collinare e montana dell'Oltrepo avendo gli effetti più significativi ... laprovinciapavese.gelocal.it

Paura in zona Cirenaica, il viaggio nella zona. Il videoC'è una guerra che uccide con le armi e una che si combatte con l’ingegno. E poi ci sono gli eroi che non imbracciano fucili, ma ... ilrestodelcarlino.it

Momenti di paura in zona San Lorenzo, a Roma. Una donna e il figlio sono stati aggrediti da un uomo incappucciato mentre percorrevano in bicicletta l’area compresa tra via dei Dalmati e via degli Irpini. L’aggressione, avvenuta senza alcun apparente motivo, x.com

+++ Malo – Paura in zona industriale, furgone a fuoco (video) facebook