Anaconda | quante scene post-credits ha il film?

Il film “Anaconda” del 2026, diretto da Tom Gormican, ha attirato l’attenzione anche per le scene post-credits. Molti fan si sono chiesti quante ci siano e cosa nascondano. La pellicola, che segue il successo del film del 1997 con Jennifer Lopez e Ice Cube, si conclude con alcuni dettagli che potrebbero aprire a futuri sviluppi. Le scene extra sono diventate un punto di interesse anche per chi vuole capire se ci saranno sequel o semplicemente per gustarsi qualche scena in più prima di tornare alla realtà.

Anaconda (2026) è un film diretto da Tom Gormican ( Il Talento di Mr. C ), seguito del piccolo cult di genere del 1997 con Jennifer Lopez e Ice Cube protagonisti. In questo nuovo capitolo del franchise il cast è composto da Paul Rudd, Jack Black, Daniela Melchior, Tandiwe Newton e Steve Zahn. Lo abbiamo già recensito nella nostra recensione un paio di giorni fa, ma al termine della visione, il nuovo film sul predatore amazzone, continua a regalare sorprese con due scene post credit! Le scene post credits spiegate. Anaconda ha ben due scene post credit. La prima, la cosiddetta mid-credits, contiene un cameo della star del primo Anaconda del 1997: Jennifer Lopez. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Approfondimenti su Anaconda 2026

L'approccio meta-cinematografico (ma quanto va di moda, oggi, la roba meta) e l'alchimia tra Jack Black e Paul Rudd per Anaconda, un non reboot dalla divertita e leggera indole. facebook