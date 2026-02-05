Alto Adige tragedia a Solda | due scialpinisti morti travolti da una valanga

Due scialpinisti sono morti dopo essere stati travolti da una valanga a Solda, in Alto Adige. Gli uomini stavano salendo in quota quando sono stati sorpresi dalla slavina e non sono riusciti a salvarsi. I soccorritori hanno recuperato i corpi senza vita poco dopo. La zona, molto frequentata in questa stagione, resta sotto osservazione mentre gli esperti analizzano le cause dell’accaduto.

AGI - Due scialpinisti sono morti dopo essere stati travolti da una valanga nella zona di Solda in Alto Adige. La notizia è confermata dal Soccorso Alpino. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio, verso le ore 13.30, nei pressi delle piste del Madriccio nella zona sciistica di Solda. Come informa il Soccorso Alpino, vi è il sospetto che altre persone siano rimaste coinvolte in una seconda valanga ma al momento non si hanno conferme ufficiali. Alle operazioni di soccorso stanno partecipando diverse squadre del Soccorso Alpino di Tubre, Solda, Trafoi e Prato allo Stelvio, oltre alle unità del Bergrettungsdienst (Brd) e del soccorso alpino della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Agi.it

Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige, causando la morte di due scialpinisti.

