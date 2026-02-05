Un ufficiale degli alpini di Ascoli Piceno ha giocato un ruolo chiave nei rapporti tra Mussolini e Hitler prima che salisse al potere nel 1933. La sua data di nascita rimane incerta, tra il 1891 e il 1896, ma ciò che conta è il suo ruolo di collegamento tra i due dittatori. Si dice che fosse una figura di fiducia e che abbia trasmesso messaggi importanti tra il regime italiano e il leader nazista, contribuendo a tessere i fili di un’alleanza che sarebbe diventata centrale negli anni successivi.

AGI - Se persiste ancora qualche dubbio sull’esattezza della sua data di nascita fissata al 4 novembre 1891 ad Ascoli Piceno (ma c’è chi sostiene 1893 o anche 1896), è invece certo che lui fu la cinghia di trasmissione tra Mussolini e Hitler prima della presa del potere nel 1933. Giuseppe Renzetti, già ufficiale nella guerra di Libia, aveva combattuto nel corpo degli alpini contro gli austriaci durante il conflitto mondiale ed era stato promosso maggiore. Con questo grado aveva fatto parte nel 1920 della Commissione militare interalleata in Alta Slesia, territorio conteso tra la Germania e la rinata Polonia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L’ufficiale degli alpini di Ascoli fidato consigliere di Hitler

Approfondimenti su Ascoli Piceno Hitler

L'ex sindaco di Galliate interviene sulla tragedia al luna park, spiegando di essersi affidato agli uffici comunali nella gestione delle pratiche.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ascoli Piceno Hitler

Argomenti discussi: Capitano del Settimo alpini a processo per maltrattamenti all'ex moglie: Ma la vittima ero io, ribaltata la realtà; Firenze, successo per la festa dei 70 anni di Fiorenzo Smalzi con amici e Alpini; Educare alla memoria: le classi di Enaip in visita alla mostra sulla prigionia di Silvio Mosca; Cavandoli (Lega): Il 26 gennaio è la giornata del sacrificio degli alpini.

Capitano del Settimo alpini a processo per maltrattamenti all'ex moglie: «Ma la vittima ero io, ribaltata la realtà»BELLUNO - «E un grottesco ribaltamento della realtà»: l'ufficiale degli alpini del Settimo Reggimento accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza ieri ha fornito ... ilgazzettino.it

Dall'alta moda al feltro dei veci, dove nascono i cappelli da ufficiale degli alpiniSagliano Micca. All'incrocio tra storia industriale del tessile biellese, e pre-risorgimentale nella figura di Pietro Micca che qui nacque, c'è ancora Storia. Conservata e custodita ma non certo in un ... rainews.it

Presentato il programma ufficiale del Carnevale di Ascoli Piceno 2026! Una settimana di musica, maschere e divertimento per tutte le età; un patrimonio identitario e sociale, che attraversa i secoli e si racconta tra satira e ironia! Stay tuned… L’attesa è qua facebook