Ferrovie e investimenti | perché il Giappone punta sul Caucaso e sull’Asia Centrale

Il Giappone sta concentrando attenzione sulle ferrovie del Caucaso, una regione chiave per le rotte di trasporto tra Asia e Europa. Questa strategia si inserisce in un quadro più ampio di investimenti infrastrutturali, che include progetti come la Belt and Road cinese e la Tripp, promossa dagli Stati Uniti. L’obiettivo è rafforzare la connettività e favorire lo sviluppo economico in un’area strategicamente importante tra l’Asia centrale e il Caucaso.

Il Giappone ha messo nel mirino le ferrovie del Caucaso. La regione, già attraversata dalla Belt and Road Initiative cinese, dovrebbe presto accogliere anche la Trump Route for International Peace and Prosperity (Tripp), il progetto strategico di trasporto e connettività infrastrutturale promosso dagli Stati Uniti nell’ambito di un accordo tra Armenia e Azerbaijan. Attenzione però, perché la Nuova Via della Seta di Xi Jinping taglia l’Asia centrale per poi proseguire verso l’Europa tramite Azerbaijan, Georgia e Turchia, mentre i dettagli sul Tripp sono ancora scarsi. Al contrario, il governo nipponico ha messo sul tavolo un’interessante iniziativa già ricca di dettagli e che contribuirà a migliorare i collegamenti regionali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

