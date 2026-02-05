Allerta meteo | l’Unical sospende le lezioni in presenza

L’Università della Calabria ha deciso di sospendere tutte le lezioni in presenza domani, 6 febbraio 2026, a causa dell’allerta meteo prevista. Gli studenti e i docenti riceveranno le comunicazioni ufficiali, ma per ora le lezioni si svolgeranno online o saranno cancellate. La decisione arriva in fretta, per assicurare la sicurezza di tutti a causa delle condizioni meteorologiche che si prevedono particolarmente intense.

A causa dell'allerta meteo prevista per domani, 6 febbraio 2026, l'Università della Calabria (Unical) ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza. Gli esami e le sedute di laurea saranno necessariamente riprogrammati. Dove possibile, le lezioni saranno erogate online.

A causa dell’allerta meteo in corso, Messina Servizi ha deciso di sospendere temporaneamente la raccolta dei rifiuti nella zona sud di Messina.

