Castel San Giorgio colline in sicurezza | barriere paramassi anche nel tratto Capoluogo–Cortedomini

A Castel San Giorgio, la sicurezza delle colline si rafforza con l’installazione di barriere paramassi lungo il tratto Capoluogo–Cortedomini. Un intervento strategico, volto a ridurre il rischio idrogeologico e proteggere la comunità, risultato di una pianificazione accurata e di una collaborazione efficace tra istituzioni e uffici comunali. Un passo importante per garantire tranquillità e tutela del territorio.

Un intervento strategico, pensato per ridurre il rischio idrogeologico e garantire maggiore tutela alla collettività, frutto di una programmazione amministrativa attenta e di un lavoro sinergico tra istituzioni e uffici comunali. «La prevenzione e la sicurezza del territorio sono una priorità.

