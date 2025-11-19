MotoGP Pedro Acosta verso la prossima stagione | Cosa vorrei? Una KTM più veloce di mezzo secondo…
Pedro Acosta è sicuramente uno dei protagonisti più attesi in vista del Mondiale 2026 di MotoGP. Lo spagnolo, infatti, sarà ancora una volta il pilota di punta della KTM, con difficoltà che devono essere assolutamente migliorare. La sua moto quest’anno, infatti, lo ha spesso tradito a livello di gomme e, nel complesso, il suo talento non è stato supportato al meglio dal team. La seconda parte di campionato, tuttavia, ha visto lo “Squalo di Mazarron” in ottima crescita, come si è visto anche nei test di fine anno a Valencia. Le sue parole al termine della giornata di lavoro sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo: “ Non mi piacciono affatto le giornate di test, ma credo che sia stato abbastanza produttivo per il poco che abbiamo fatto al mattino. 🔗 Leggi su Oasport.it
