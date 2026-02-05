Alatri Per spaccio era ai domiciliari con braccialetto elettronico Sorpreso dai Carabinieri con bilancini di precisione e cocaina 35enne ristretto in carcere

I Carabinieri di Alatri hanno arrestato un uomo di 35 anni sorpreso a spacciare droga. L’uomo era ai domiciliari con il braccialetto elettronico, ma è stato trovato con bilancini di precisione e cocaina. Dopo l’irruzione, è stato trasferito in carcere.

