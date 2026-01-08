Spettacolo di Eduardo in arrivo al Teatro Sardone di Altavilla Irpina

Al Teatro “Sardone” di Altavilla Irpina si prepara una rappresentazione della commedia “Ditegli sempre di sì” di Eduardo. L’evento, promosso dall’Associazione “Mela” e diretto da Riccardo D’Avaznzo, offre un’occasione per apprezzare il teatro di Eduardo in un contesto locale. La rappresentazione si inserisce nel calendario culturale della zona, offrendo agli spettatori un momento di riflessione e intrattenimento sobrio e di qualità.

Al Teatro "Sardone" di Altavilla Irpina arriva la magia del teatro eduardiano con la famosa commedia "Ditegli sempre di si", che sarà messa in scena dall'Associazione "Mela" per la regia di Riccardo D'Avaznzo.L'appuntamento è per Domenica 11 Gennaio 2026, alle ore 19.00, nell'ambito del.

