villa carlotta apre il giardino in anticipo

Villa Carlotta a Tremezzina anticipa l’apertura di giardino e museo per ospitare “Il Giardino dei Talenti“, iniziative in programma da oggi al 15 marzo, promosse dal coordinamento Ville e Musei del Lago di Como e inserite nel palinsesto dell’ Olimpiade Culturale di Milano-Cortina 2026. Il progetto consiste in un palinsesto studiato per futuri campioni e campionesse dello sport, in cui l’arte dei grandi maestri sarà d’aiuto per accrescere il benessere fisico e mentale, e dove il paesaggio botanico sarà uno stimolo per migliorare le prestazioni. Le associazioni sportive sono quindi invitate a prenotare sessioni di allenamento nel parco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

