Achille Polonara piange la perdita del padre, Domenico, morto questa mattina. Lo sport non può nulla per alleggerire il dolore di un’intera famiglia e dei tifosi che lo seguono da anni. Achille ha scritto sui social un semplice messaggio: “Buon viaggio leone”. La notizia ha colpito tutti, anche chi non lo conosceva personalmente, dimostrando come la perdita di una figura così importante lasci un vuoto incolmabile.

Bologna, 5 febbraio 2026 – Ci sono battaglie che nemmeno lo sport, con tutta la sua forza simbolica, riesce ad alleggerire. Achille Polonara lo sa bene. Nelle ore in cui continua a lottare contro una malattia che gli ha stravolto la vita, l’ala azzurra ha dovuto affrontare un dolore ancora più intimo: la morte del padre Domenico, per tutti “ Novi ”. Un colpo durissimo, arrivato mentre il giocatore sta vivendo uno dei momenti più complessi e delicati del suo percorso umano che è avviato finalmente verso un netto miglioramento: Achi è anche stato tedoforo a Roma, a passargli la fiaccola è stato un altro sportivo anconetano entrato nella leggenda, Gianmarco Tamberi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Achille Polonara, morto il padre Domenico: “Buon viaggio leone”

Achille Polonara ha combattuto come pochi sanno fare. Contro la malattia. Contro la paura. Contro giorni in cui respirare, alzarsi, sperare non era scontato. Battaglie silenziose, lontane dai riflettori, dove non esistono applausi né tabelloni. Oggi, però, la vita gli facebook

