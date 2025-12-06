Milano Cortina 2026 il viaggio della fiamma è cominciato | Gregorio Paltrinieri Gianmarco Tamberi Elisa di Francisca e Achille Polonara

Vanityfair.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Milano Cortina 2026 annuncia di giorno in giorno i tedofori che accompagneranno la Fiamma Olimpica nel suo viaggio simbolico verso i Giochi Invernali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Milano Cortina 2026, il viaggio della fiamma è cominciato: Gregorio Paltrinieri, Gianmarco Tamberi, Elisa di Francisca e Achille Polonara

milano cortina 2026 viaggioMilano Cortina 2026, partito dallo Stadio dei Marmi di Roma il viaggio della fiamma olimpica - Paltrinieri il primo dei tedofori, che si alterneranno fino al 6 febbraio, giorno di inizio della rassegna a cinque cerchi ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

milano cortina 2026 viaggioMilano-Cortina 2026, è partito da Roma il viaggio della fiaccola olimpica – la diretta - È iniziato dallo Stadio dei Marmi di Roma il viaggio della fiamma olimpica di Milano- Come scrive msn.com

milano cortina 2026 viaggioMilano Cortina 2026: partito dallo Stadio dei Marmi il viaggio della fiamma olimpica - La fiaccola inizia il viaggio che attraverserà tutta l'Italia con 10. ilquotidianodellazio.it scrive

milano cortina 2026 viaggioMilano Cortina 2026, partito da Roma il viaggio della fiamma olimpica. Tamberi tedoforo: «Emozionato e onorato» - Pietro Mennea di Roma parte il percorso ufficiale della fiamma olimpica per i giochi invernali di Milano- Riporta leggo.it

milano cortina 2026 viaggioBerrettini, autografi e fiamma olimpica per Milano-Cortina: il tennis protagonista per le strade di Roma - Il tennista romano è stato scelto tra i tedofori che trasporteranno la Fiamma Olimpica per le vie della capitale nella prima tappa italiana ... Riporta corrieredellosport.it

milano cortina 2026 viaggioMilano Cortina 2026, al via il viaggio della fiamma olimpica con i tedofori vip. Paltrinieri apre la staffetta, Polonara: «Un'emozione essere qui in piedi». Berrettini firma ... - La fiamma olimpica ha lasciato oggi, sabato 6 dicembre, lo stadio dei Marmi di Roma e ha iniziato il suo viaggio per Milano Cortina 2026. Riporta ilgazzettino.it

