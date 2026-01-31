Un posto al sole | Gennaro tenta il suicidio e finisce in carcere

Gennaro ha tentato il suicidio buttandosi sotto un camion, ma alcuni operai nelle campagne sono intervenuti in tempo e lo hanno salvato. Dopo l’incidente, però, è stato arrestato e portato in carcere. La vicenda ha fatto discutere in città, dove molti si chiedono cosa abbia spinto Gennaro a compiere un gesto così estremo.

Gennaro prova a suicidarsì buttandosi sotto un camion, ma alcuni operai nelle campagne lo salvano. E da lì viene arrestato. La moglie per fortuna è fuori pericolo, ma in ospedale ecco che si presenta la megera: un personaggio che pensavamo essere uscito da Upas, e invece, come negli incubi che rappresenta, alla fine torna sempre. E adesso andrà a rovinare la vita anche di questa povera ragazza. E di tutti noi telespettatori ora costretti ad assistere alle fantasie di questo personaggio ambiguo. Per quanto continueranno gli autori a portare avanti questa storia paranormale? In tutto questo però, con Gagliotti ormai in carcere e fuori dai cantieri, Filippo non retrocede dall'idea di diventare lui amministratore delegato, anche se non serve più come figura di mediatore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un posto al sole: Gennaro tenta il suicidio e finisce in carcere Approfondimenti su Un Posto Al Sole Un Posto al Sole, anticipazioni al 19 dicembre: Gennaro cerca di evitare il carcere Un Posto al Sole, anticipazioni dal 24 al 28 novembre 2025: Gennaro ha tutti contro (e finisce nei guai) Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Un Posto Al Sole Argomenti discussi: Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 26 gennaio 2026: la richiesta inattesa di Whoopi Goldberg; Un Posto al Sole, anticipazioni di oggi (21 gennaio 2026): colpo di scena ai Cantieri, scelto il nuovo amministratore delegato; Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 26 al 30 gennaio: a Palazzo Palladini arriva Eleonor; Un posto al sole, le trame dal 19 al 23 gennaio 2026. Un posto al sole arruola un’altra star, arriva Nunzia Schiano: cosa farà con Whoopi GoldbergNel cast di Un posto al sole entra Nunzia Schiano, stella di Un commissario Ricciardi e di tante altre serie Tv di successo: ecco il suo ruolo nella trama della soap di Rai 3. libero.it Un posto al sole: Raffaele nei guai per colpa di WhoopiLe trame di UPAS per la settimana dal 2 al 6 febbraio: il portiere accetta un incarico ad alta tensione. Nuovo personaggio al Vulcano (e sono subito guai). libero.it Buen camino rimane al primo posto! Il film di Gennaro Nunziante ha incassato 73.404.661 euro e totalizzato 9.142.643 presenze, questa settimana dovrebbe superare le presenze di Quo vado (9.368.154). Al secondo posto La Grazia di Paolo Sorrentino che - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.