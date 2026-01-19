Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha commentato a 'DAZN' dopo la partita contro il Milan, terminata con una sconfitta. Ha evidenziato come la parata più difficile non sia stata quella su un’azione del Milan, ma quella su Ricci, che lo ha sorpreso. Le sue parole offrono uno sguardo sulle sfide affrontate durante la partita e sulla prestazione del portiere giallorosso.

Wladimiro Falcone, portiere giallorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulle parate su Pulisic e Ricci: "Dal campo quella su Ricci mi sembrava più complicata perché mi aspettavo tirasse sul secondo palo, invece mi ha sorpreso tirando sul primo ma sono stato reattivo. Su Pulisic ho anticipato perché la distanza era poca. Anche quella però è molto bella". Te la senti di meritare un'occasione in una squadra più importante rispetto al Lecce? "Sono arrivato in Serie A tardi, quindi per me è già un sogno stare in Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Falcone post Milan-Lecce: “Parata più difficile di oggi? Quella su Ricci, mi ha sorpreso”

Juventus Lecce, Del Rosso (vice di Di Francesco) nel post partita: «Un punto che stasera ha premiato i valori della nostra squadra. Su Falcone…»

Nel post partita di Juventus Lecce, Del Rosso, vice di Eusebio Di Francesco, ha commentato la prestazione dei suoi. Ha sottolineato come il punto ottenuto rifletta i valori della squadra, evidenziando inoltre alcune situazioni specifiche, come l’intervento di Falcone. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo equilibrato sull’incontro, evidenziando gli aspetti positivi e le sfide affrontate dai giallorossi in questa partita.

Leggi anche: Milan-Roma, Svilar: “La parata su Rafa Leao la più difficile”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Falcone: "Due partite ravvicinate contro Inter e Milan. Ci si poteva aspettare qualche goleada e invece abbiamo perso, per dirla alla Allegri, di corto muso" - Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha parlato a DAZN al termine di Milan- milannews.it