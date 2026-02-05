Abbas | i palestinesi voteranno Ecco perché nessuno si entusiasma

Mahmoud Abbas annuncia che il 1° novembre si terranno le elezioni per il Consiglio nazionale palestinese. Il presidente dell’Autorità palestinese ha detto che il 2026 sarà l’anno della democrazia palestinese, ma l’annuncio non entusiasma molto. La data è stata comunicata senza grandi fanfare, e molti osservatori restano scettici sulla reale volontà di cambiamento. La gente si chiede se questa volta ci saranno davvero elezioni libere o se tutto resterà come prima.

Tel Aviv. Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas ha definito il 2026 come "l'anno della democrazia palestinese" e martedì scorso ha annunciato che, il 1° novembre, si terranno le elezioni per il Consiglio nazionale palestinese (Pnp), ovvero il parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp). Sarebbe la prima volta che i membri del Consiglio verrebbero eletti direttamente dal popolo mentre, fino a oggi, venivano nominati all'interno dello stesso movimento politico. Inoltre, ha dichiarato che le elezioni si svolgeranno ovunque sia possibile – nei territori palestinesi, a Gaza, a Gerusalemme est e all'estero – per permettere la partecipazione del maggior numero possibile di palestinesi.

