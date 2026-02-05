A Sandringham umiliazione per l’ex principe Andrea il personale si rifiuta di servirlo

A Sandringham, l’ex principe Andrea si trova in difficoltà. Il personale si rifiuta di servirlo, costringendolo a chiedere un permesso speciale per tornare alla Royal Lodge, che ha abbandonato in fretta all’inizio della settimana. La situazione è di tensione e mette in evidenza la sua posizione complicata all’interno della famiglia reale.

(Adnkronos) – Andrew Mountbatten-Windsor dovrà richiedere un permesso speciale, se vorrà rientrare nella Royal Lodge, che ha lasciato frettolosamente all'inizio della settimana. Non è l'unica umiliazione subita dall'ex duca di York, se deciderà di ritornare nella tenuta per prendere i suoi beni. A questa si aggiunge anche lo schiaffo da parte della servitù di Sandringham.

