A Uniud la consegna del premio in memoria di don Pierluigi di Piazza

Martedì 3 febbraio all’Università di Udine si terrà la cerimonia di consegna del premio di laurea in memoria di don Pierluigi Di Piazza. Si tratta della seconda edizione di un riconoscimento dedicato a ricordare la figura del sacerdote. La cerimonia si svolgerà in un clima di rispetto e partecipazione, con studenti e familiari pronti a rendere omaggio a don Pierluigi.

Sarà consegnato All’Università di Udine, martedì 3 febbraio, il premio di laurea in memoria di don Pierluigi Di Piazza, giunto alla seconda edizione. Il premio è rivolto a chi ha conseguito una laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico all’ateneo friulano, discutendo una tesi su.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Uniud Pierluigi di Piazza

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Uniud Pierluigi di Piazza

Argomenti discussi: L’Università di Udine celebra l’eccellenza della ricerca con il decimo PhD Day; Ucciso e fatto a pezzi, dopo sei mesi via libera al funerale; Ucciso e fatto a pezzi, dopo sei mesi via libera al funerale; Il giorno dell’eccellenza all’UniUd: 99 diplomi e 8 premi alle migliori tesi di dottorato.

PhD Day: Uniud festeggia 99 nuovi dottori di ricerca e 8 vincitori del PhD Award L'Ateneo celebra la decima edizione della cerimonia di consegna dei diplomi di #dottorato, durante la quale sono stati anche premiati gli autori delle migliori tesi. bit.ly/Deci x.com

PhD Day: l'Università di Udine festeggia 99 nuovi dottori di ricerca e 8 vincitori del PhD Award L'Ateneo ha celebrato la decima edizione della cerimonia di consegna dei diplomi di dottorato. Dopo i saluti istituzionali, l'evento è stato arricchito dalla prolusio facebook