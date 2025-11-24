Milano-Cortina | con Coca-Cola viaggio della fiamma olimpica percorso che celebra sport musica e condivisione

Milano, 24 nov. (Adnkronos) - Coca-Cola, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, svela le attivazioni che renderanno questo evento un momento unico e memorabile, nel segno dei valori dello sport, della musica e della condivisione. Dal 6 dicembre, per 63 giorni, la Fiamma Olimpica attraverserà l'Italia collegando territori, culture e persone, permettendo a tutti di vivere i valori condivisi da Coca-Cola e dal Movimento Olimpico. Durante questo straordinario percorso, Coca-Cola si impegna a far vivere momenti autentici e coinvolgenti alle comunità locali, per trasformare l'attesa dei Giochi Olimpici in un momento di partecipazione collettiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

