A destra non c’è spazio per un nuovo partito

Nella campagna elettorale, Italexit si presenta come alternativa per alcuni elettori di destra, ma alla fine molti scelgono comunque di votare per partiti più grandi. Non c’è spazio per un nuovo soggetto sulla destra, perché l’elettore preferisce il voto utile, soprattutto per bloccare la sinistra. È una dinamica che si ripete, e questa volta non fa differenza che i sondaggi prevedano un consenso tra il 2 e il 4,5%. Alla fine, il risultato lo decide la paura di perdere, più che le proposte.

Ci sono passato anch’io con Italexit, che veniva data tra il 2 e il 4,5%. Al momento della verità, l’elettore conservatore sceglie il voto utile per non far vincere la sinistra. A meno che adesso non si faccia l’errore di trasformare Roberto Vannacci in una vittima. Il partito di Vannacci vale tra il 2 e il 4,5%. Ammetto che, quando ho letto questa previsione, mi sono messo a sorridere. Un sorriso impastato di ricordi e di sarcasmo. Non di nostalgia, chiarisco. Quanto vale Italexit, si domandavano gli ultimi tre mesi prima delle elezioni del 2022? «Tra il 2 e il 4,5%». Italexit era la creatura che avevo creato quando uscii dai 5 stelle per tener fede all’unico motivo per cui accettai la candidatura: costruire una via d’uscita dall’Unione europea. 🔗 Leggi su Laverita.info

Roberto Vannacci ha fatto un passo deciso e ha lasciato la Lega.

