A chi è venuta quest' idea delle Birkenstock da sposa

Qualcuno ha deciso di mettere delle Birkenstock sotto il vestito da sposa. Le foto dei modelli più noti, che di solito si associano a comodità e praticità, sono diventate subito virali sui social. In pochi giorni, sono nate discussioni accese tra chi le trova originali e chi le considera fuori luogo. La novità ha già diviso le opinioni e continua a far parlare.

C'è un bel fermento attorno a questa storia delle Birkenstock da sposa. Nemmeno il tempo di essere pubblicate sui social che le foto dei noti modelli di scarpe associati all'idea di praticità e inaspettatamente vestiti di bianco hanno dato vita a un dibattito vivace, con le oltranziste della.🔗 Leggi su Today.it

Birkenstock ha lanciato una linea di sandali pensati per le spose, puntando sul comfort.

