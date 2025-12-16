A Chieti c’è un presepe tradizionale che parla al cuore delle persone

A Chieti si distingue un presepe tradizionale che riesce a toccare il cuore delle persone, andando oltre le luminarie e le decorazioni natalizie sempre più elaborate. Un simbolo di autenticità e cultura che mantiene vivo lo spirito del Natale attraverso la sua semplicità e significato profondo.

Non solo luminarie, ville addobbate a festa e alberi di Natale sempre più ricchi, decorati e abbaglianti. C’è chi ancora cura la tradizione di questa ricorrenza così sentita e profonda. A Chieti, in via Ferdinando Galiani 8, c’è il presepe costruito con amore da Luciano Di Valentino. Racchiude. Chietitoday.it

