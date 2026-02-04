Zannini davanti al giudice | respinte le accuse tra memorie scritte e dichiarazioni spontanee

Oggi Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, si è presentato davanti al giudice a Santa Maria Capua Vetere. Durante l’interrogatorio, ha respinto le accuse della Procura, presentando memorie scritte e facendo dichiarazioni spontanee. Il giudice ora deciderà se ci sono i presupposti per l’arresto.

Il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini respinge le accuse della Procura. Oggi l’interrogatorio dinanzi al gip Daniela Vecchiarelli del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che dovrà valutare la posizione del politico mondragonese sul quale pende una richiesta di arresto.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Giovanni Zannini Corruzione in Sicilia: Cuffaro non risponde al Gip, solo dichiarazioni spontanee. FdI chiede ispettori per Messina e Siracusa Delitto di Arce, le dichiarazioni spontanee di Marco Mottola Nel caso del delitto di Arce, Marco Mottola ha reso dichiarazioni spontanee dichiarando la propria innocenza. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Giovanni Zannini Argomenti discussi: Maxi caseificio, indagine sui fondi Invitalia: Zannini oggi davanti al gip; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 26 gennaio 2026; VOTO DI SCAMBIO. Zannini ed Esposito non si presentano dai pm; MONDRAGONE – Corruzione e voto di scambio, Zannini valuta le dimissioni da consigliere regionale. Corruzione a Caserta, il consigliere regionale Zannini fa scena muta davannti alÈ già stato ascoltato questa mattina davanti al gip Giovanni Zannini, il consigliere regionale di Forza Italia in Campania, noto anche come mister 32mila voti, coinvolto in tre distinte inchieste ... lnx.casertasette.com Corruzione e truffa, domani l’interrogatorio del consigliere regionale ZanniniDomani si svolgerà l'interrogatorio preventivo per Giovanni Zannini, consigliere regionale della Campania, coinvolto in tre inchieste. cronachedellacampania.it Zannini davanti al giudice per la richiesta d’arresto. L’esito dell’interrogatorio https://ebx.sh/G91Aat - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.