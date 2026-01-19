delitto di arce le dichiarazioni spontanee di marco mottola

Nel caso del delitto di Arce, Marco Mottola ha reso dichiarazioni spontanee dichiarando la propria innocenza. Ha affermato di non aver mai arrecato danno a Serena e ai propri familiari, aggiungendo di non conoscere chi possa aver commesso il delitto. Le sue parole rappresentano un elemento importante nell’ambito delle indagini in corso, che continuano a cercare ricostruzioni dettagliate di quanto accaduto.

« Sono innocente, non ho mai fatto del male a Serena e neanche i miei familiari. Non so chi le abbia fatto del male. Lei quel giorno non è mai venuta da me». È quanto ha affermato Marco Mottola nel corso di dichiarazione spontanee rilasciate ai giudici della corte d’Assise d’Appello di Roma. L’uomo è imputato con il padre e la madre per l’ omicidio della 18enne Serena Mollicone, trovata morta il primo giugno del 2001 in un boschetto ad Arce (Frosinone). Mottola ha inoltre smentito le parole di Santino Tuzi, il carabiniere che prima di togliersi la vita disse riferì della presenza di Serena in caserma il giorno dell’omicidio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Serena Mollicone, al processo d'Appello bis è il giorno di Franco Mottola: le dichiarazioni e le accuse, cosa ha detto

Al processo d’Appello bis per Serena Mollicone, è il giorno di Franco Mottola, che ha ribadito l’innocenza sua e dei suoi collaboratori. Mottola ha dichiarato di non avere alcuna responsabilità nella morte della giovane, negando ogni coinvolgimento e sottolineando la propria estraneità ai fatti contestati. La vicenda prosegue tra testimonianze e accuse, con l’obiettivo di fare luce su una vicenda che ha sconvolto l’opinione pubblica.

