YouTube blocca l’ascolto con schermo dello smartphone spento | addio al trucco dei browser alternativi

Google ha chiuso la possibilità di ascoltare i video di YouTube con lo schermo spento o mentre si usano altre app, senza pagare. La funzione era molto usata dagli utenti Android per evitare di tenere sempre il video acceso. Ora, chi vorrà ascoltare i contenuti dovrà abbonarsi a YouTube Premium. La decisione ha già fatto discutere molti utenti, che si trovano a dover cambiare le loro abitudini.

Google ha deciso di chiudere definitivamente una delle scappatoie più sfruttate dagli utenti Android negli ultimi mesi: la possibilità di ascoltare YouTube con lo schermo spento o mentre si naviga su altre app, senza dover sottoscrivere un abbonamento a YouTube Premium. La mossa, confermata ufficialmente da un portavoce dell'azienda di Mountain View, rappresenta un giro di vite significativo nella strategia di monetizzazione della piattaforma video più utilizzata al mondo. Per anni, la riproduzione in background è stata una delle funzionalità cardine di YouTube Premium, quel servizio a pagamento che costa attualmente 13,99 euro al mese per il piano individuale.

