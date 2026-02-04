Ylenia svelato il movente dell’omicidio | Non mi faceva dormire spintoni e schiaffi e poi la coltellata

Giuseppe Musella, 28 anni, ha confessato di aver ucciso la sorella Jlenia, 22 anni, dopo una lite violenta. Secondo lui, non voleva farle del male, ma erano scoppiati i litigi perché non riusciva a dormire. La polizia hafermato Musella dopo aver trovato il corpo di Jlenia, colpita con un coltello. Ora si indaga sui motivi di quella sera e sui dettagli della colluttazione.

«Non volevo ucciderla. Stavamo litigando perché non mi faceva dormire». È quanto ha riferito Giuseppe Musella, 28 anni, fermato per l’omicidio della sorella Jlenia, 22 anni. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 3 febbraio, nel rione Conocal, a Ponticelli. Secondo la ricostruzione della polizia, i due si trovavano in casa quando è scoppiata una lite. Musella stava riposando, mentre la sorella avrebbe fatto rumore. La discussione è degenerata rapidamente: dalle parole si è passati a spintoni e schiaffi. Durante l’alterco, l’uomo avrebbe colpito anche il cane di famiglia. In quei momenti concitati, la follia omicida: Musella avrebbe afferrato un coltello da cucina che si trovava su un mobile e lo avrebbe scagliato contro la sorella, colpendola alla schiena. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Napoli, 4 febbraio 2026 – Giuseppe Musella si è consegnato questa mattina ai carabinieri dopo una breve fuga.

